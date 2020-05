Receitas da Altice Portugal crescem para 522 milhões de euros até março

A Altice Portugal fechou o primeiro trimestre com receitas de 522 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, o que traduz uma melhoria de 2,6% face ao mesmo período de 2018.





O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) seguiu a mesma tendência, tendo-se situado no final de abril em 210 milhões de euros, uma subida de 1,8%.





De acordo com os números divulgados pela Altice, a Meo somou mais 5 mil clientes no segmento fixo residencial para um total de 1,6 milhões e 35 mil no móvel pós-pago. E destaca que o "churn" [rotação de clientes] dos segmentos fixo e móvel" continuou a ser baixo".





Pelo contrário, no segmento móvel pré-pago, perdeu 8% dos clientes tendo terminado o trimestre com 3,1 milhões de serviços.





Nos primeiros três meses do ano a operadora liderada por Alexandre Fonseca expandiu a sua rede de fibra ótica a mais 34 mil casas para um total de cerca de 5 milhões.





No primeiro trimestre a Altice Portugal investiu 104 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,8% face ao mesmo período do ano passado.





No total, as receitas da Altice Europe crescerem 3,6% para 3,5 mil milhões de euros no período em análise.