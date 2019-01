Receitas da Vodafone Portugal crescem 3% no trimestre

A Vodafone Portugal fechou o terceiro trimestre fiscal com receitas totais e 261 milhões de euros, um aumento de 3% impulsionado pela inversão da queda de clientes no segmento móvel e pela crescimento do negócio fixo.

A Vodafone Portugal terminou o terceiro trimestre fiscal - terminado em dezembro - com receitas totais de 261 milhões de euros, revelou a empresa em comunicado emitido esta sexta-feira, 25 de janeiro. Este resultado traduz um aumento de 3% sustentado pela inversão da queda de clientes do segmento móvel e crescimento do negócio fixo.



As receitas de serviços, que excluem a venda de equipamentos, também aumentaram em 2,9% para 242 milhões de euros.



Analisando os resultados por segmento, no final do ano passado a base de clientes fixos da operadora liderada por Mário Vaz situava-se em704 mil, um aumento 9,2% face ao mesmo período do ano anterior.

Já no segmento móvel, depois de vários trimestres a perder clientes, este período fiscal t em análise "é marcado pelo crescimento no número total de clientes (+1,3%) e pelo contínuo aumento da base de clientes 4G (+20,8%)", segundo a empresa.



"É com satisfação que vemos reconhecida pelos nossos Clientes a adequação da nossa oferta ao evoluir do perfil de utilização dos serviços de telecomunicações neste período de transformação digital", refere Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal, no mesmo comunicado.

