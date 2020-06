Redes de alta velocidade cobriam 85,5% dos lares até março

Os serviços de redes de alta velocidade fixos atingiram 2,9 milhões de clientes no final do primeiro trimestre deste ano, um valor que representa um aumento de 9,8% face ao mesmo período de 2019, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Anacom.





Este aumento foi impulsionado principalmente pela fibra ótica, tecnologia que suportou oito em cada dez novos clientes.

No final de março, a cobertura das redes de telecomunicações de alta velocidade era de 85,5% dos lares portugueses, mais 3,3 pontos percentuais que no final do primeiro trimestre de 2019. E de acordo com a análise da Anacom, a cobertura na área metropolitana de Lisboa e nos Açores encontrava-se acima da média.





Por outro lado, os aumentos mais expressivos do número deste tipo de serviços contratados foram verificados na região Centro (+16%), Açores (+14,9%), Algarve (+14,3%), Alentejo (+14,2%) e Norte (+10,5%). A Anacom sublinha ainda que no caso da região Centos, Madeira e Alentejo verificou-se uma redução nas assimetrias de cobertura face à média do país.





De acordo com o mesmo relatório divulgado pela Anacom, no final de março, cerca de 68,7% das famílias subscreviam serviços de alta velocidade em local fixo, com a área metropolitana de Lisboa (87%), Madeira (77,4%) e Açores (75,4%) a apresentarem penetrações acima da média em Portugal (68,7%). O Algarve (63,5%), o Centro (56,2%) e o Norte (65,6%), regiões (juntamente com o Alentejo) em que a penetração destes serviços é mais baixa, aproximaram-se da média.





"Estima-se que no primeiro trimestre, estivessem cablados com uma rede de alta velocidade no mínimo cerca de 5,4 milhões de alojamentos, mais 4,1% que no primeiro trimestre do ano anterior", refere o regulador setorial sublinhando, contudo, que o crescimento verificado, "apesar de significativo, é inferior ao registado há um ano (7,2%)".





No total, tendo em conta os números dos primeiros três meses do ano, o número de alojamentos cablados com fibra ótica ascendeu a cerca de 5,1 milhões, mais 6,8% do que no trimestre homólogo, tendo atingido uma cobertura de 80,5%. "Já o número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade suportados em redes de TV por cabo aumentou 0,3% no último ano, totalizando 3,8 milhões. A cobertura deste tipo de redes era de 59,5%, o mesmo valor que há um ano atrás", lê-se no mesmo documento.