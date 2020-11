Sonaecom lucra menos 5 vezes face ao período homólogo

A Sonaecom viu os lucros, de janeiro a setembro de 2020, caírem 5 vezes, ficando nos 6,7 milhões, o que compara com os 34 milhões um ano antes.A empresa explica nos resultados do terceiro trimestre que a pandemia tem afetado os vários segmentos da empresa de forma distinta. Segundo conta a Sonaecom no comunicado de resultados, a área de tecnologia "não sentiu impactos significativos", com exceção de uma desaceleração dos serviços profissionais na revenda de tecnologia.Na Nos os impactos foram sentidos principalmente na área do cinema, no "roaming" e chamadas internacionais, nos canais premium, nos dados móveis e na venda de equipamentos.Já nos media, no Público, o impacto sentiu-se ao nível das receitas de publicidade e venda de jornais."A possibilidade de um segundo confinamento, embora em moldes diferentes do anterior, e a consequente crise financeira, ainda fazem prever um quarto trimestre muito desafiante", acrescenta a Sonaecom, que se diz confortável com a sua situação financeira.Assim, o volume de negócios consolidado na Sonaecom foi de 99,5 milhões de euros, menos 3%. Os custos operacionais atingiram 104,6 milhões, 5,6% menos. E o EBITDA caiu de 37,4 milhões para 8,4 milhões.