Tráfego de comunicações aumentou até 6% na última semana

Com a maioria dos portugueses em isolamento, o tráfego de comunicações continua a aumentar. De acordo com as estimativas divulgadas esta terça-feira pela Anacom, na semana entre 30 de março e 5 de abril, o tráfego de voz e de dados subiu cerca de 3% e 6%, respetivamente, em relação à semana anterior.





Comparado com a primeira semana em que se iniciou o isolamento social, o número de chamadas telefónicas foi 37% superior ao registado no período. Já o tráfego de dados foi 44% superior ao verificado nesse período anterior ao início das medidas do estado de emergência que levaram ao encerramento das escolas e de várias atividades económicas tendo colocado a maioria dos portugueses em confinamento.