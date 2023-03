Aeroporto de Beja será utilizado para a Jornada Mundial da Juventude

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou esta terça-feira no Parlamento que o aeroporto de Beja deverá ser utilizado para responder à procura esperada com a realização da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto e para a qual são esperadas 1,5 milhões de pessoas.



"A questão está a ser estudada, há um grupo de trabalho em curso sobre a matéria", disse o governante, acrescentando que "nós temos várias infraestruturas aeroportuárias no país, temos até uma francamente subutilizada que é o aeroporto de Beja, que também em princípio será utilizado para isso".





De acordo com João Galamba, a mobilização das infraestruturas aeroportuárias "será analisada em conjunto no âmbito desta sede e tomaremos as medidas necessárias para minimizar constrangimentos e garantir que as nossas infraestruturas estão disponíveis e que prestam a sua função, que é garantir a conectividade do país".