Aeroporto de Heathrow prolonga até outubro limite de passageiros

O aeroporto de Heathrow, em Londres, Reino Unido, anunciou esta segunda-feira que vai prolongar o limite de passageiros até 29 de outubro, mais seis semanas face ao previsto, devido ao persistente aumento da procura de viagens após a pandemia.Desde julho que o maior aeroporto do Reino Unido limitou a 100 mil por dia o número de passageiros que podem descolar de Heathrow, uma medida que, segundo os responsáveis, tem permitido melhorar a pontualidade dos voos e reduzir cancelamentos de última hora.Milhares de viagens foram canceladas neste verão devido à falta de funcionários nas companhias aéreas e nas instalações dos aeroportos e, durante as primeiras semanas, foram difundidas imagens de longas filas nas chegadas de Heathrow e problemas com as bagagens."A nossa principal preocupação é garantir que oferecemos aos nossos passageiros um serviço de confiança quando viajam", disse Ross Baker, diretor comercial do Aeroporto de Londres, em comunicado."Por esta razão, estabelecemos limites temporários de capacidade em julho, que já permitiram melhorar a mobilidade durante o verão", acrescentou.