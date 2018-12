Aeroporto de Lisboa cresce 6,5% no terceiro trimestre

O aeroporto do Porto protagonizou o maior aumento do tráfego de passageiros entre Julho e Setembro, à frente de Lisboa, que abrandou o ritmo de crescimento face aos trimestres anteriores. Faro e Funchal registaram quebras.

O movimento de passageiros no aeroporto de Lisboa aumentou 6,51% no terceiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2017, depois de ter registado crescimentos de 15,84% no primeiro trimestre e de 10,71% no segundo.



De acordo com dados agora divulgados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entre Julho e Setembro passaram pelo aeroporto Humberto Delgado mais de 8,5 milhões de passageiros, elevando a 22,2 milhões o acumulado desde o início do ano.



O aeroporto Sá Carneiro no Porto foi o que apresentou a variação homóloga mais considerável no terceiro trimestre, com o número de passageiros a aumentar 9,2% em termos homólogos.



Em contrapartida, os aeroportos de Faro e Funchal apresentam quebras neste indicador, de 3,5% e 1,81% respectivamente.



Em Ponta Delgada, o terceiro trimestre ficou marcado por um acréscimo do tráfego de passageiros de 3,69%.



De acordo com os dados da ANAC, no total passaram pelos aeroportos nacionais quase 16 milhões de passageiros entre Julho e Setembro, o que representa um aumento de 4,36%, elevando a cerca de 39,6 milhões o acumulado desde o início do ano.



Os dados do regulador da aviação civil revelam que as quotas das principais companhias aéreas nos aeroportos nacionais se mantêm praticamente inalteradas face ao período homólogo.

Em Lisboa, a TAP passou de uma quota de mercado de 50%, no terceiro trimestre de 2017, para 49%, no mesmo período deste ano, ao mesmo tempo que no Funchal subiu de 25% para 27%. No Porto a Ryanair desceu de 35% para 32% e em Faro a Easyjet subiu de 16% para 18%.