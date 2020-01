Airbus chega a acordo com autoridades para fechar casos de suborno

A aprovação do acordo está dependente das autoridades da justiça em cada um dos três países nos quais decorrem as investigações: França, Reino Unidos e Estados Unidos.

A Airbus chegou a um acordo para fechar os casos de suborno que estavam em investigação no Reino Unido, Estados Unidos e França. O acordo deverá custar à fabricante de aeronaves cerca de 3 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros).





O entendimento final poderá ser anunciado até ao final desta semana, avança a Bloomberg, com base em fontes próximas do processo mas não identificadas. Está pendente a aprovação do acordo pelas autoridades da justiça em cada um dos três países envolvidos, como declarou a própria Airbus esta terça-feira, 28 de janeiro.