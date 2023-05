André Ventura vai integrar comissão de inquérito à TAP

O presidente do Chega, André Ventura, vai substituir o deputado Pedro Pessanha na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP pelo Chega. Vai estar presente nos dias em que serão interrogados Frederico Pinheiro e João Galamba.De acordo com a Renascença, o partido justifica a mudança com base numa "reorganização interna e a substituição de Pedro Pessanha".

A alteração acontece no mesmo dia em que Mariana Mortágua anunciou que não irá continuar na CPI à TAP, sendo substituída pelo deputado Pedro Filipe Soares.