Atrasos no embarque aumentam com verificação dos certificados covid-19

O atraso no embarque nos aeroportos diminuiu em julho deste ano face ao mesmo mês de julho, mas o tempo gasto com procedimentos de imigração, lafandegários e de saúde está a subir, segundo dados divulgados pela Eurocontrol.



Em julho deste ano o atraso foi, em média, de 11 minutos, melhor do que os 18 minutos de 2019, no entanto a demora nos procedimentos referidos está a aumentar.





E agora surge mesmo em primeiro lugar como causa dos atrasos os procedimentos com "imigração, alfândega e saúde", nomeadamente o controlo de passaportes. Num ano normal apenas 1% dos atrasos são resultado destes procedimentos, mas no entanto isso mudou. Durante a pandemia o peso destes atrasos é 10 vezes superior.Ou seja, enquanto antes da pandemia o atraso por este motivo era de 0,08 minutos (julho de 2019) agora chega perto dos 0,8 minutos por voo.E com o aumento de passageiros no verão, a Eurocontrol – a organização europeia para a segurança da navehaão aéreavai já estimando um aumento nestes atrasados em agosto. É que a entidade admite que além do controlo dos documentos de identificação, a verificação dos certificados de saúde covid-19 estão a contribuir para estes atrasos.