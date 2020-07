Bélgica e Lufthansa vão apoiar Brussels Airlines com 460 milhões

O Governo belga, a Brussels Airlines e a Lufthansa aprovaram um acordo para resgatar a companhia belga, afetada pela crise causada pela pandemia de covid-19, mas o entendimento terá ainda de receber 'luz verde' do Fundo de Estabilização Económica da Alemanha e da Comissão Europeia.O pacote de 460 milhões de euros que a companhia belga, subsidiária da Lufthansa, vai receber permitirá cobrir parte das perdas causadas pela crise e "garantir empregos diretos e indiretos" ligados às suas atividades, indicou a Brussels Airlines."As medidas de estabilização vão permitir à Brussels Airlines superar a crise atual e continuar a operar para gerar fundos suficientes para reembolsar o empréstimo", segundo um comunicado.A Lufthansa também vai receber um apoio estatal alemão no valor de 9.000 milhões de euros, enquanto outros governos europeus, a que agora se junta o belga, aprovaram resgates para outras subsidiárias do grupo.O Governo austríaco vai contribuir com 450 milhões de euros para salvar a Austrian Airlines e o Governo suíço vai apoiar a Swiss e a Edelweiss com 1.500 milhões de euros.