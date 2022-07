British Airways anuncia cancelamento de mais 10 mil voos até ao fim de outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A British Airways anunciou o cancelamento de 10.300 voos de curta distância até ao fim de Outubro, avançam os jornais britânicos. O anúncio acontece um dia após a companhia aérea ter divulgado o cancelamento de mais 1% dos voos marcados para as próximas semanas, a que se somam os 10% anunciados em maio.



Com o mais recente anúncio, o número total de voos cancelados da British Airways sobe para 13%. A companhia britânica está entre as mais afetadas pela escassez de trabalhadores sentida em vários aeroportos europeus, provocada por despedimentos em massa durante a pandemia.





"Não desvalorizamos o impacto que esta decisão terá e estamos a fazer tudo o que podemos para recuperar os planos de viagem", disse um porta-voz da empresa britânica à Bloomberg. A British Airways garante que todos os visados poderão remarcar os voos - naquela ou noutra companhia aérea - ou pedir um reembolso total.O cenário de cancelamento de voos também assola Lisboa, com o presidente executivo da ANA - Aeroportos, Thierry Ligonnière, a atribuir culpa às companhias aéreas. "A ANA não despediu absolutamente ninguém. A ANA tem um efetivo de 1.100 trabalhadores, o que é, mais coisa menos coisa, o mesmo efetivo de 2019", salientou.