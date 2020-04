CEO da Airbus diz que existência da empresa está ameaçada pela pandemia

O CEO da Airbus, Guillaume Faury, escreveu numa carta dirigida aos trabalhadores na qual admitiu que a pandemia de coronavírus pode ditar o fim da empresa.





"Estamos a perder dinheiro a uma velocidade sem precedentes, o que pode mesmo ameaçar a existência da nossa empresa", lê-se no texto que Faury enviou aos 133.000 trabalhadores.





No último dia 8 de abril, esta fabricante de aviões anunciou que iria cortar um terço da produção, pois perdeu um terço do volume de negócios em semanas, à medida que a pandemia travou a atividade das companhias aéreas e portanto as torna relutantes em comprar novas naves.





"Devemos agora atuar urgentemente para reduzir as despesas, reaver o equilíbrio financeiro e, em último lugar, voltar a ganhar o controlo do nosso destino", acrescentou Fury, num trecho citado pela publicação britânica Financial Times.





O CEO informa ainda que a empresa já aderiu a linhas de crédito de forma a adaptar-se à nova realidade. Para já, a capacidade que vai ser requerida às companhias aéreas em 2021 permanece uma incógnita, embora seja praticamente certo que as viagens não devem voltar aos níveis de 2019 durante largos anos.