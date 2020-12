China recomenda uso de fraldas a comissários em voos com risco de covid

A recomendação faz parte de uma lista de diretrizes com 38 páginas para as companhias aéreas como parte das medidas de prevenção contra o coronavírus. A sexta edição traz instruções semelhantes de versões anteriores, menos extensas.





A Administração de Aviação Civil da China disse que a recomendação aplica-se a voos charter entre países e regiões onde os casos de covid superem os 500 por um milhão de habitantes.





A recomendação para o uso de fraldas está na secção sobre equipamentos de proteção individual para a tripulação de cabine, que também incluem: máscaras, luvas médicas de borracha de camada dupla, óculos, toucas descartáveis e capas de proteção descartáveis para roupas e sapatos.





A tripulação de voo deve usar máscaras e óculos, mas não precisa de fraldas.





Outros conselhos para os voos incluem dividir a cabine em "área limpa, zona de proteção, área de assento para passageiros e área de quarentena", separadas por cortinas descartáveis. As últimas três fileiras devem ser designadas como área de quarentena de emergência, disse a agência, que não quis divulgar mais detalhes sobre as diretrizes.





O mercado de aviação da China foi fortemente atingido no início do surto em Wuhan e posterior propagação em todo o país. Mas tem recuperado - pelo menos no mercado doméstico - para perto dos níveis pré-pandemia, enquanto outras regiões, como a Europa e os Estados Unidos, ainda tentam controlar a covid-19.





As companhias aéreas têm insistido que é seguro voar durante a pandemia, em parte graças aos filtros de ar de nível hospitalar nos aviões, mas alguns inbestigadores dizem que ainda não se sabe se o risco é mínimo. Alguns casos têm transmissão documentada em voos, quando passageiros usavam máscaras e estavam sentados longe uns dos outros.