Clientes portugueses da AirHelp crescem 20% acima da média da UE

As queixas em Portugal que chegaram à empresa de defesa dos direitos dos passageiros dispararam 232% no pós-covid. “Os clientes portugueses estão cada vez mais conscientes dos seus direitos”, afirma o CEO da AirHelp, que admite aumentar a sua equipa no país.

