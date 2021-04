Comissão Europeia aprova ajuda de 4.000 milhões de euros à Air France

A recapitalização da Air France prevê "a conversão do empréstimo estatal de três mil milhões de euros já concedido pela França num instrumento de capital híbrido", bem como uma "injeção de capital pelo Estado" através de um aumento de capital "aberto aos acionistas existentes e ao mercado", até um montante máximo de mil milhões de euros, declarou a Comissão Europeia em comunicado.O Estado francês será autorizado a aumentar a sua participação na Air France para "um pouco menos de 30%" do capital da empresa, em relação aos atuais 14,9%, após a aprovação do plano de ajuda, adiantou na segunda-feira o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire.Em troca, a Air France terá de ceder 18 'slots' [faixas horárias] de voo a outras companhias no aeroporto de Orly em Paris, acrescentou.Com uma frota de mais de 300 aviões, a Air France desempenha um "papel muito importante na economia francesa, em termos de emprego e de conectividade para muitas regiões francesas, incluindo no estrangeiro", afirmou a Comissão na mesma nota.Em 2019, o grupo aéreo Air France-KLM registou um lucro operacional anual de aproximadamente 750 milhões de euros.A KLM, a outra filial estratégica do grupo Air France-KLM, não beneficiará da ajuda.