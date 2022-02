Corte de custos na TAP põe em risco acordos com sindicatos

Leia Também TAP vê derrapar plano em Bruxelas e cortes salariais

O corte de custos previsto no plano de recuperação da TAP pode pôr em risco os acordos de empresa com os sindicatos. Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Público , o relatório da Comissão Europeia que aprova o plano de recuperação da empresa refere que o objetivo de redução de custos com pessoal vai ser atingido a partir de 2025, e para que estes se mantenham, como é ambição da companhia, terão de ser assinados novos acordos de empresa.No entanto, se as negociações falharem, a empresa pode acabar com os acordos, e remeter as questões laborais para a lei geral do trabalho, que é "menos restritiva".Na sequência do plano de recuperação, a TAP assinou acordos de emergência com os sindicatos, que definiram medidas como cortes salariais ou a suspensão de progressões e aumentos. Estes acordos podem vigorar até 2024, mas a TAP já se prepara para iniciar as negociações com vista a firmar novos acordos de empresa.Em entrevista ao mesmo jornal, a CEO da TAP já admitiu que a estrutura dos acordos é "muito complexa" e que a sua simplificação é um dos projetos "mais importantes" que a companhia tem pela frente.