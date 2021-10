Costa convicto de que Bruxelas vai aprovar plano para TAP até final do ano. "Não há plano B"

de auxílio de emergência à TAP no valor de 1,2 mil milhões de euros seja uma "orgia financeira", e acusou o líder do PSD de não "apreciar" a TAP e de considerar que os seus trabalhadores "ganham demais".

Em

, o ministro das Finanças, João Leão, adiantou ainda que o Governo vai injetar mais cerca de mil milhões de euros em 2022 e que essa medida será incluída no OE2022.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta quinta-feira estar confiante de que o plano de reestruturação da TAP será aprovado "na totalidade" pela Comissão Europeia até ao final do ano. O líder do Executivo socialista admitiu ainda não ter um "plano B" para o caso de o plano de reestruturação ser chumbado."É nossa convição de que, até ao final do ano, estejam reunidas as condições para que a Comissão Europeia viabilize totalmente o plano de recuperação da TAP", anunciou António Costa, no debate bimensal na Assembleia da República, em resposta a uma pergunta colocada pelo PSD.Questionado pelo líder do PSD, Rui Rio, sobre se o Governo tem um plano para o caso de a Comissão Europeia vir a chumbar o plano de reestruturação enviado por Portugal a Bruxelas no verão do ano passado, António Costa referiu: "Não existe plano B, há plano A, que é o melhor plano para o futuro da TAP".O primeiro-ministro frisou que, "desde os anos 90 até esta crise, o Estado estava impedido de injetar dinheiro na TAP", e que, perante a "maior crise da aviação civil", o Governo tinha de intervir para continuar a assegurar os serviços prestados pela TAP, que contribuem para a "autonomia estratégica" do país.António Costa rejeitou ainda as críticas de Rui Rio de que o plano"Se não tivessemos tomado uma posição de controlo da TAP como tomámos em 2016, com as vicissitudes que aconteceram ao senhor [David] Neeleman noutros mercados, teria acontecido à TAP o mesmo que aconteceu às empresas do senhor Neeleman e agora não teríamos, pura e simplesmente, TAP", referiu.