Delta com dois voos diários de Lisboa para os EUA este verão

A Delta Air Lines vai passar a ter dois voos diários de Lisboa para os Estados Unidos durante este verão. Esta sexta-feira, 24 de maio, a companhia aérea norte-americana inaugura uma nova ligação direta para Boston, até 4 de setembro, que se soma ao voo que já opera todo o ano para Nova Iorque.





A Delta vai também retomar o serviço direto sazonal entre Ponta Delgada e o aeroporto JFK, em Nova Iorque, que será igualmente diário até 4 de setembro.





Num encontro com jornalistas, esta quarta-feira, Frederic Schenk (na foto), diretor regional de vendas da companhia para o Sul da Europa, salientou que 2019 "promete ser um novo ano entusiasmante em Portugal".





O responsável sublinhou ainda que para a cidade açoriana a Delta vai oferecer mais de 2.700 lugares por semana, considerando este "um destino cada vez mais popular para os turistas norte-americanos".





Desde que iniciou a operação em Portugal, em maio de 2017, que a Delta Air Lines transportou já um total de 130 mil passageiros, dos quais cerca de 74 mil em 2018. De acordo com o responsável, a taxa de ocupação das aeronaves (load factor) é de 82%.





O novo voo diário direto a Boston, cidade onde a companhia tem um hub em expansão, será feito num Boeing 757-200, com 199 lugares. A partida de Lisboa é às 9:335, com chegada àquela cidade norte-americana às 12:22. Já de Boston o voo parte às 20:08 chegando à capital portuguesa às 7:50 do dia seguinte.





Frederic Schenk salientou as tarifas que a Delta vai praticar nesta nova ligação, de 443 euros em classe económica.





O diretor da Delta Air Lines afirmou ainda que a transportadora aérea monitoriza a procura de vários potenciais destinos, mas que neste momento não tem planos nem para passar a voar para o Porto, nem para outras cidades norte-americanas.



Este verão, a companhia salienta assim que vai oferecer quase 8.000 lugares por semana entre Portugal, os Açores e os Estados Unidos, acrescentando que no ano passado se registou um aumento de 20% no número de turistas provenientes da América no Norte.