EasyJet abre base em Faro na primavera de 2021

A Easyjet vai abrir uma base em Faro na primavera de 2021. O anúncio foi feito no Ministério da Economia, com Siza Vieira a realçar a importância do investimento no transporte aéreo "numa altura em que atravessa a maior crise histórica. É um sinal de confiança".



A nova base vai criar cerca de 100 novos empregos diretos no Algarve, indicou José Lopes, diretor para Portugal da companhia low cost, e criará alguns mais indiretamente. O responsável salientou que os trabalhadores de outras bases poderão pedir transferência para Faro se assim o pretenderem. A Easyjet tem 325 trabalhadores em Portugal.



No Algarve ficarão parqueados três aviões, que assim se juntam aos da base do Porto e aos cinco da base de Lisboa. José Lopes garantiu que a abertura da base em Faro não implicará diminuição das outras instalações.



Além disso, esta base permitirá endereçar 17 destinos. A EasyJet iniciou as operações em Faro em 1999, tendo, desde então, transportado mais de 20 milhões de passageiros de e para o Algarve



Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, falou deste projeto como "muito importante para Portugal". José Lopes falou do "grande compromisso com Portugal e União Europeia". Siza Vieira salientou, também, o compromisso "sério que a Easyjet tem vindo a fazer em Portugal e que tem sido reforçado ao longo do tempo", reforçando "quem se prepara nos momentos difíceis para preparar a retoma".





(Notícia atualizada com mais informações às 9h45)