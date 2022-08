Estado arrecada cerca de 30 milhões de euros com taxa na aviação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A receita da taxa de carbono para o Estado ultrapassou os 28 milhões de euros desde que entrou em vigor na aviação, há mais de um ano. De acordo com os dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) o aeroporto de Lisboa captou mais de metade do total das receitas com a taxa, sendo que o valor mais alto foi registado nas viagens realizadas em junho, que resultaram em 4.033.026 de euros, escreve o Jornal de Notícias.

A taxa foi criada em julho de 2021 e é cobrada aos passageiros para compensar as emissões carbónicas na aviação. O valor cobrado é de dois euros por viagem.