Eugénio Fernandes: “Tem de haver mais incentivos para o setor da aviação”

Eugénio Fernandes elogia a capacidade de cooperação no setor do turismo e lamenta a ausência da mesma no setor da aviação. O presidente da EuroAtlantic acredita que é necessário que se criem incentivos para salvar as empresas desta área, nomeadamente através da isenção de taxas aeroportuárias.

