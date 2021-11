Governo designa Tânia Simões para presidente da ANAC

O Conselho de Ministros designou esta quinta-feira Tânia Simões como presidente do conselho de administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que sucede assim no cargo a Luís Miguel Ribeiro, cujo mandato terminou em junho passado.





A nova presidente do regulador da aviação civil era até agora vogal do conselho de administração, com mandato até outubro de 2022, o que significa que com a designação agora aprovada pelo Executivo ficará menos de um ano na liderança da ANAC.



É que a lei das entidades reguladoras determina um mandato único para os titulares do conselho de administração, que no regulador da aviação civil é de seis anos. A legislação também determina que a presidência destas entidades tenha de alterar entre homens e mulheres.





Tânia Simões, cuja nomeação recebeu pareceres positivos da Cresap e do Parlamento, acontece numa altura em que se aguarda a dissolução do Parlamento pelo Presidente da República na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, ainda que o Governo se mantenha em plenas funções.





Já este ano o Governo nomeou para vogal da ANAC Duarte Silva, que sucedeu a Carlos Seruca Salgado, cujo mandato terminou a 23 de janeiro.





Com a passagem de Tânia Simões de vogal para presidente do regulador, o Governo designou também esta quinta-feira para vogal Ana Vieira da Mata, atualmente diretora de regulação económica da ANAC.