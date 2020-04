Governo nega cancelamento do aeroporto do Montijo

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação alertou esta quarta-feira, em comunicado, que está a circular "nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso" sobre o aeroporto do Montijo e o projeto de expansão do aeroporto Humberto Delgado.



O comunicado falso, acrescenta, apresenta o logotipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e tem o título "Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela".