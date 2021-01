Lufthansa pode não precisar de usar total do resgate de 9 mil milhões e equaciona voos a 9 euros

A companhia aérea Lufthansa recebeu um resgate de 9 mil milhões de euros da parte do Governo alemão, mas afirma agora que poderá não vir a usar o total da quantia, apesar das pesadas perdas.





O grupo alemão Lufthansa cedeu uma participação de 20% ao Governo alemão em troca de uma injeção de 9 mil milhões de euros. Até agora, o grupo só usou 3 mil milhões do total da quantia, de acordo com o CEO do grupo, Carsten Spohr.





Spohr afirma que, possivelmente, a companhia não irá usar a totalidade do resgate face às melhorias. "A Lufthansa perde 1 milhão de euros a cada duas horas, uma melhoria significativa em relação ao ponto mais baixo da crise de covid-19", afirma o responsável.





A empresa reduziu os custos e os voos àqueles que geram um efeito positivo dadas as taxas elevadas de carga, informou o CEO, numa entrevista online com a Eurocontrol. Além disto, a companhia espera uma forte recuperação das viagens no verão, atingindo 40 a 60% da capacidade do pré-crise.



Paralelamente, à outras soluções a serem postas em cima da mesa. O CEO da Lufthansa admitiu que a companhia pudesse passar a oferecer voos por apenas 9 euros, de forma a assegurar que mantinha os lugares cativos nos maiores aeroportos. Esta posição surpreende na medida em que Spohr criticava os concorrentes por aplicarem tais tarifas, considerando essa opção como irresponsável.