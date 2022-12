Leia Também O longo dia de Pedro Nuno Santos que acabou em demissão

Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro e administradora da TAP, terá saído da companhia aérea devido a discórdias com a atual CEO, Christine Ourmieres-Widener, segundo avança o Jornal Económico A gestora que recebeu meio milhão de indemnização na saída da TAP, era uma das únicas, e muitas vezes a única, que se opunha à CEO nas reuniões da Comissão Executiva. Dois dos temas que opôs as duas gestoras foram as novas contratações indicadas pela nova gestão, após a saída de 1.200 pessoas da empresa, e a decisão de mudança da sede para o edifício dos CTT no Parque das Nações.Nesta última discordância Alexandra Reis chegou mesmo a tentar travar a decisão, inclusive com estudos de mercado que comprovavam a falta de justificação económica da mudança. No entanto, esta última quezília acabou por ditar a sua saída da TAP.