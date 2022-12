Nova greve dos tripulantes de cabine da TAP fora dos dias de Natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nova greve de cinco dias dos tripulantes de cabine da TAP não vai afetar os dias de Natal.



Em comunicado o Sindicato Nacional de Pessoal da Aviação Civil (SNPVAC) diz que decidiu que até dia 27 de dezembro não vai marcar a greve, por considerar que o protesto "afetaria diretamente a diáspora portuguesa que aproveita esta quadra natalícia para visitar as suas famílias e os seu entes mais queridos, bem como os portugueses que se deslocam nestes dias para visitar os seus familiares no estrangeiro".



Em causa estão cinco dias de paralisação que foram aprovados em assembleia-geral realizada a 6 de dezembro, onde ficou decidido que a greve irá decorrer em datas por marcar até dia 31 de janeiro. As datas em que vão decorrer o novo protesto serão comunicadas aos associados 24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve, refere ainda o SNPVAC.



O sindicato diz ainda que "todos os passageiros, sem exceção, merecem todo o nosso respeito e todo o nosso profissionalismo".



Os tripulantes de cabine estão em conflito com a administração da TAP enquanto decorrem as negociações do novo Acordo de Empresa e já decorreu uma greve nos dias 8 e 9 de dezembro.



A paralisação de dois dias levou a TAP a cancelar 360 voos com perdas de 8 milhões de euros em receitas.