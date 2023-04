Novo CEO da TAP deixou SATA com receitas recorde

O Grupo SATA fechou o ano passado, o último exercício sob a liderança de Luís Rodrigues, que agora assumiu os cargos de CEO e "chairman" da TAP, com receitas recorde e com o primeiro EBITDA positivo em dez anos, informou esta sexta-feira a companhia aérea.Em comunicado, o grupo refere que a SATA Internacional-Azores Airline faturou um valor recorde de 211,1 milhões de euros, mais do que duplicando os valores de 2021 e supera os números de 2019, último ano antes da pandemia, em 34,2%. A companhia registou ainda um resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) positivo pela primeira vez em 10 anos.A empresa refere também que as perspetivas para este ano são positivas em termos de receitas, destacando que no primeiro semestre o crescimento da faturação "refletido nas reservas de bilhetes (forward bookings), está 40% acima do que o registado no mesmo período de 2022".Já a SATA Air Açores fechou o ano passado com um máximo histórico de 92,2 milhões de euros, tendo o EBITDA ascendido a 7,8 milhões.O grupo salienta que no ano passado superou pela primeira vez a fasquia de um milhão de passageiros, mais 67% do que em 2021 e 14,5% acima dos valores de 2019. A receita média por passageiro cresceu 24% em relação ao ano anterior e 4% face a 2019.A taxa de ocupação aumentou para 75%, mais nove pontos percentuais do que no ano anterior mas ainda quatro pontos abaixo dos 79% registados em 2019.