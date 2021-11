Passageiros nos aeroportos crescem 184% em outubro

De acordo com a informação divulgada pela dona da ANA, no acumulado dos primeiros 10 meses deste ano, os aeroportos nacionais registam um crescimento de 17,6% face ao mesmo período de 2020 (em que nos dois primeiros meses não foram sentidos efeitos da pandemia), mas revelam ainda uma queda de 62,6% por comparação com igual período de 2019.

