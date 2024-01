Passageiros pagam 5 milhões por mês pelas emissões da aviação

Os passageiros aéreos pagaram no ano passado mais de 5 milhões de euros por mês pelas emissões do setor da aviação. De acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), nos primeiros 11 meses de 2023 as companhias aéreas transferiram 55,8 milhões de euros relativos à taxa de carbono para o regulador, o qual, por sua vez, entregou 54,1 milhões ao Fundo Ambiental.





