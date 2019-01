Os passageiros que iam viajar na madrugada desta quarta-feira no voo da Ryanair de Lisboa para Marselha marcado para as 06h25 estiveram quase cinco horas retidos na pista, dentro do aparelho.Sem grandes explicações da companhia, o pessoal de bordo contou repetidamente o número de passageiros até que estes receberam ordem para deixar o avião, por volta das 11h00. Voltaram a embarcar cerca de 45 minutos depois, para partir, finalmente, para França.Um dos passageiros a bordo conta ao Correio da Manhã que o ambiente a bordo se tornou tenso, com vários passageiros a sentirem-se mal por estarem tanto tempo fechados no aparelho, sem que lhes tivesse sido dada água ou comida.