Em março, passaram pelos aeroportos nacionais 3,6 milhões de passageiros, número que está 725,2% acima dos valores de 201 e 16,1% abaixo dos dados de 2019, ainda antes do início da pandemia, revelam os dados das estatísticas rápidas do transporte aéreo, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Estes dados revelam que, em março, o desembarque médio diário de passageiros se fixou nos 59,4 mil no conjunto dos aeroportos nacionais, um valor que está a aproximar-se dos números pré-pandemia, quando em março de 2019 eram registados 69,5 mil passageiros. O INE nota esta continuidade da "tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico".Na comparação com março de 2021, altura em que Portugal ainda registava restrições devido à covid-19, o desembarque médio registado em março de 2022 é oito vezes superior aos 7,2 mil desse mês.Em março de 2022, aterraram nos aeroportos nacionais 14,8 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo ao total de 3,6 milhões de passageiros. Na comparação com março de 2019, o número de aeronaves aterradas representa um quebra de 9,8%.Do total de passageiros desembarcados em março, a grande maioria (82,3%) corresponde a tráfego internacional, na maioria com origem no continente Europeu. Já nos passageiros embarcados, o tráfego internacional representou 81,3% do total.Nos dados do primeiro trimestre de 2022, França manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 408% nos passageiros desembarcados e 307,6% nos passageiros embarcados, na comparação estabelecida com o primeiro trimestre de 2021. O Reino Unido ocupa o segundo lugar - país de origem que não figurava na lista do primeiro trimestre do ano passado. Espanha figura no terceiro lugar, com cerca de 398 mil passageiros desembarcados e 388,7 mil nos passageiros embarcados.A maior parte destes passageiros passaram pelo aeroporto de Lisboa, que entre janeiro e março deste ano movimentou 4,5 milhões de passageiros, seguido pelo Porto, com 1,95 milhões de passageiros. O aeroporto de Faro registou 762 mil passageiros entre janeiro e março.