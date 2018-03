Piloto português detido na Alemanha por embarcar embriagado em avião da TAP

Copos e Mulheres !

Há 42 minutos

E andamos por aqui nós no estrangeiro a tentar defender o bom nome de Portugal,

garantindo convictamente que os Portugueses só gostam moderadamente de copos,

só gostam naturalmente de Mulheres,

e vem um camelo destes dar razão ao doentiamente puritano Jeroen Dijsselbloem.

Logo à noite, quando me reunir com os meus Amigos daqui ,

vou ser mais atacado que Nuno Álvares em Aljubarrota!!!

O pior é que perante uma tamanha idiotice

falta-me a convicção que animou aquele, para defender os Portugueses.

Choça com o camelo

e, se eu pudesse, eram 3 meses de trabalhos forçados

nas vindimas e nos lagares do saudoso Douro,

ou do meu Ribatejo natal,

e na TAP, despromoção , para hospedeira.