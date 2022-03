Pilotos arrasam gestão da TAP por despesa adicional na Portugália

TAP vai gastar mais de oito milhões ao contratar à Bulgária Air pilotos e dois aviões, que deverão chegar em maio, denuncia o sindicato. Com esta decisão, pilotos da Portugália perdem horas de voo e despesa com salários “mais do que duplica”.

Pilotos arrasam gestão da TAP por despesa adicional na Portugália









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pilotos arrasam gestão da TAP por despesa adicional na Portugália O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar