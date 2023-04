Proximidade de privatização leva S&P a não subir rating da TAP

A Standard & Poor's (S&P) manteve a avaliação da dívida de longo prazo da TAP em B+, o quarto nível de "lixo", bem como o das obrigações seniores não garantidas, igualmente no mesmo patamar, informou esta quinta-feira a companhia aérea em comunicado à CMVM.A TAP assinala que ambos estes ratings estão com perspetiva estável.A empresa destaca que o perfil individual de crédito (SCAP, na sigla em inglês) foi revisto em alta de B- para B, "devido ao forte desempenho operacional e à perspetiva de uma redução significativa do endividamento".A TAP diz ainda que, a agência de notação financeira "reviu em baixa a probabilidade de a TAP obter um apoio extraordinário do Governo Português, devido ao entendimento de que o Governo está a considerar uma privatização". Assim, explica, a S&P optou por apenas subir o SCAP em um nível em vez de os dois de melhoria na última vez que se pronunciou. Isso, levou a que o rating da dívida de longo prazo não fosse alvo de um "upgrade".