Regulador deteta "incongruências" e não aprova duas taxas da ANA

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aprovou a segunda proposta de atualização tarifária para os aeroportos nacionais em 2023, mas não aceitou as taxas de PMR (Pessoa de Mobilidade Reduzida) e de segurança pretendidas pela ANA "relativamente às quais foram detetadas incongruências que importa clarificar".





Em comunicado, o regulador da aviação civil, que em outubro do ano passado tinha suspendido o processo de consulta tarifária iniciado em setembro pela concessionária dos aeroportos nacionais devido a "incumprimento de diversas disposições" previstas no contrato de concessão, decidiu agora "não aprovar provisoriamente a taxa PMR" e "não emitir parecer relativamente à proposta de taxa de segurança", ambas idênticas para o conjunto de aeroportos da rede ANA.





Relativamente à taxa PMR, o regulador diz que "a proposta tarifária apresentada não demonstra à ANAC a adequação dos meios previstos aos níveis de tráfego estimados", razão pela qual dá à ANA dez dias úteis para lhe enviar "os elementos necessários para tal avaliação".





Assim, diz, "será mantida, provisoriamente, a taxa de PMR em 0,64 euros por passageiro, até que seja possível tomar uma decisão definitiva".



Já relativamente à proposta de taxa de segurança, a ANAC afirma que "alguns aumentos da base de custos apresentados suscitaram dúvidas quanto à sua razoabilidade", devendo assim a ANA, "no prazo de 10 dias úteis, enviar à ANAC os elementos necessários para tal avaliação".





Por agora, decidiu o regulador, mantém-se em vigor a taxa de segurança aprovada por portaria, no montante de 3,54 euros/passageiro embarcado taxável.



Já relativamente às taxas reguladas, a ANAC aprovou a proposta tarifária para o aeroporto do Porto. Segundo diz, verifica-se um aumento de 8,38% das taxas de tráfego e de assistência em escala que inclui o impacto da inflação (7,10%) e da recuperação de erros de estimativa associados a 2021.

Desta forma, a proposta tarifária da ANA apresenta um decréscimo médio de cerca de 4,29% nas taxas reguladas.





Também a proposta tarifária da ANA para o aeroporto de Faro foi aprovada, tendo previsto, em termos gerais, um decréscimo médio de cerca de 5,26% das taxas reguladas. No caso das taxas de tráfego e de assistência em escala verifica-se um aumento de 7,10% (correspondente à inflação), faz notar o regulador.



A ANAC aprovou ainda a proposta tarifária para os aeroportos do grupo de Lisboa, também com exceção das taxas de PMR, de segurança e de serviço a passageiro, "uma vez que a ANA procede ao ajustamento das variações das taxas de PMR e de segurança diretamente nesta última taxa", justifica.





Assim, no aeroporto de Lisboa as taxas reguladas, em termos gerais, apresentam um aumento médio de cerca de 7,59%.



Nos aeroportos dos Açores (Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores), as taxas reguladas vão ter um aumento médio de 4,33%, enquanto nos aeroportos da Madeira (Madeira e Porto Santo) o crescimento médio é de 5,88%. Já no terminal civil de Beja as taxas reguladas aumentam em média 5,34%.



As taxas agora aprovadas entram em vigor a 1 de abril.