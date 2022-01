Ryanair em "modo crescimento", mas cautelosa sobre ritmo de recuperação das viagens

A Ryanair adotou uma postura cautelosa relativamente ao ritmo de retoma das viagens, afirmando que vai baixar os preços para estimular a procura durante este trimestre, numa altura em que cada vez mais países ponderam eliminar as restrições de viagens.



Apesar de as reservas estarem a melhorar, embora a maioria seja ainda de "última hora", os investidores devem esperar mais disrupções antes de a Europa ultrapassar a pandemia, afirmou, esta segunda-feira, a transportadora aérea de baixo custo, segundo a Bloomberg.





A companhia irlandesa garante estar em "modo crescimento", mas admite que o tempo de recuperação continua a ser imprevisível."É correto ser cauteloso para o período que resta do ano fiscal, dado que pode haver outra reviravolta no covid", afirmou o CFO da Ryanair, Neil Sorahan, numa entrevista, citado pela agência financeira."Já nos apanhou de surpresa várias vezes. Mas estamos bem posicionados para capitalizar as enormes oportunidades que existem", reforçou.A empresa divulgou também esta segunda-feira, em comunicado à bolsa de Dublin, que registou um prejuízo de 143 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano fiscal (ou seja, entre abril e dezembro), em comparação com perdas de 731 milhões no mesmo período no ano anterior.As receitas aumentaram 139% nos nove meses até dezembro, para 3.624 milhões de euros, em linha com a recuperação do setor após o levantamento das restrições relacionadas com a pandemia.