Sata, Easyjet, Lufthansa e KLM com mais passageiros em dezembro do que em 2019

Todas as principais companhias aéreas que voam de e para os aeroportos nacionais aumentaram o número de passageiros transportados em dezembro do ano passado face ao mesmo mês de 2020, mas Easyjet, Lufthansa, Sata-Air Açores e KLM registaram mesmo crescimentos face à procura que tinham antes da pandemia.





De acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), os passageiros transportados pela Easyjet Europe no mês passado aumentaram 6,1% em comparação com dezembro de 2019, enquanto a Lufthansa cresceu 7,2%, a Sata 16,5% e a KLM 2,7%.





Os dados da monitorização mensal do tráfego aéreo divulgados pelo regulador da aviação civil revelam que a TAP foi a companhia que mais passageiros transportou em dezembro último, no total de 737,9 mil, mas foi das transportadoras que menos recuperou face aos níveis pré-pandemia. Em comparação com dezembro de 2019, o número de passageiros transportados pela TAP no mês passado revela ainda uma quebra de 44,3%.



Também a Ryanair, a segunda maior transportadora de e para os aeroportos nacionais, não saiu ainda do vermelho. A "low cost" irlandesa transportou 542,2 mil passageiros em dezembro, o que face ao mesmo mês de 2019 equivale a um recuo de 21,4%.





Tendo em conta os dados divulgados esta quinta-feira pela ANAC, no conjunto do ano passado a TAP transportou mais de 5,9 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 23% face a 2020, mas uma quebra de 64% comparativamente com 2019.





Já a Ryanair transportou, em Portugal, 4,1 milhões de passageiros no ano passado, enquanto a Easyjet somou 2,1 milhões.