SATA vai reforçar ligações interilhas até setembro

O grupo SATA vai reforçar as ligações interilhas até setembro, com 39 rotações, na sequência de uma autorização do Governo dos Açores, que representa o acionista, a região autónoma, foi hoje anunciado.Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), este reforço "surge em consequência da elevada procura por parte dos residentes nos Açores pelo transporte aéreo regular no interior da região e, também, à recente evolução positiva da procura turística, nomeadamente do mercado emissor nacional".De acordo com o executivo açoriano, a criação da tarifa Açores, que prevê que um açoriano pague 60 euros para qualquer ilha da região, "tem contribuído de forma muito substancial para esta elevada procura"."Ao reforçar as ligações interilhas, a SATA Air Açores acautela o interesse público, nomeadamente a manutenção da disponibilidade suficiente e necessária para a mobilidade dos residentes, designadamente para aqueles que viajam por motivos de saúde ou de trabalho", refere o executivo.A 1 de junho, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, revelou que o grupo SATA vai garantir mais 93 mil lugares nos voos interilhas até outubro, no âmbito da tarifa Açores.Segundo José Manuel Bolieiro, face ao sucesso da tarifa Açores, "está-se a prever, no período de abril até outubro, garantir mais 93 mil lugares nos voos interilhas"."Já em 2022, bateu-se todos os recordes em termos de oferta", lembrou o chefe do executivo açoriano, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o conselho de administração do grupo SATA, que decorreu na sede da empresa, em Ponta Delgada, para assinalar o segundo aniversário da tarifa Açores.