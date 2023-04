Sindicato quer a contratação de "pelo menos 80 pilotos" na TAP

"Neste início do mês de abril estavam em aberto (dependendo da disponibilidade) 137 voos [da TAP] – de copiloto, de comandantes ou de tripulação mista. Diria que, pelo menos, 80 pilotos deveriam ser contratados", considera Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital, o sindicalista nota que "a própria TAP admite que precisa de mais".Tiago Faria Lopes avisa que se esses voos acabarem cancelados por falta de pilotos, a companhia aérea vai perder muito dinheiro: "Dou o exemplo de um voo cancelado que poderá chegar quase aos 400 mil euros. Não é só o voo que vai para o destino, também os passageiros que lá estão vão ter de ser protegidos, têm indemnizações a receber, hotel e refeições a receber".E o dinheiro, argumenta, nem é o mais importante. "Já nem falamos da parte monetária. Não quero ser mal interpretado, mas acaba por ser secundário: é uma questão de imagem" da empresa perante os clientes, diz Tiago Faria Lopes.Desde janeiro, "saíram 20" pilotos da empresa, revela o presidente do SPAC, e "estão mais para sair", que se juntam a vários outros que deixaram a empresa nos últimos anos: "A TAP tinha cerca de 1.400 pilotos antes da pandemia. Neste momento tem cerca de 1.200". Em contracorrente, este ano houve 18 pilotos reintegrados.