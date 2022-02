TAP com viagens para os Açores a 69 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP reduziu para 69 euros o valor dos bilhetes de ida-e-volta para os Açores e as crianças entre os dois e os 11 anos têm tarifa gratuita.



A campanha da TAP aplica-se aos voos entre Lisboa e Porto e Ponta Delgada ou Terceira, para os bilhetes vendidos até 4 de março. As viagens terão de ser realizadas até 30 de junho, excluindo os dias entre 8 e 25 de abril.



As crianças dos dois aos 11 anos pagam apenas as taxas de aeroporto e os bebés até aos 23 meses pagam um euro pelo bilhete a que se somam as taxas aeroportuárias. Esta regra é válida para uma criança por cada adulto.

Com esta campanha, a TAP quer "incentivar a procura pelo destino turístico Açores" e também "facilitar as viagens dos açorianos".



A partir de 28 de março, a TAP opera três voos diários entre Lisboa e Ponta Delgada e dois voos diários entre Lisboa e a Terceira.