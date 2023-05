TAP fechou trimestre com prejuízo de 54,7 milhões, metade de há um ano

A TAP registou um prejuízo de 57,4 milhões de euros no primeiro trimestre, indicou esta quarta-feira a companhia aérea em comunicado à CMVM. Face a igual período do ano passado, as perdas reduziram-se em 52,8%.A empresa sublinha que os números traduzem uma "melhoria significativa" face aos primeiros trimestres de 2022 e 2019, quando tinha apresentado prejuízos de 121,6 milhões de euros e de 106,6 milhões de euros, respetivamente. Em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19, os resultados foram duramente penalizados.A companhia aérea destaca que "o número de passageiros e capacidade" superaram "os níveis pré-crise do primeiro trimestre de 2019". As receitas atingiram os 835,9 milhões de euros, um crescimento de 70,4%.Nas receitas operacionais, as vendas de bilhetes renderam 737,6 milhões de euros, uma subida de 78,7%, enquanto os rendimentos com a manutenção dispararam de 9,2 milhões de euros para 43,6 milhões, quase quintuplicando. Já as receitas com carga e correio caíram 24,6%, cifrando-se em 48,7 milhões de euros.Os gastos operacionais também aumentaram, fruto da maior atividade da companhia aérea, tendo totalizado 852,2 milhões de euros, um incremento homólogo de 54,2%. Aqui, os gastos com combustíveis mais do que duplicaram (+109,6%), para 277 milhões de euros.Os custos com pessoal também aumentaram 52,6% para um total de 123,8 milhões de euros.O resultado operacional (EBIT) melhorou em 73,7%, para os 16,3 milhões de euros negativos.Na sua estreia na apresentação de contas da TAP, o novo CEO da companhia aérea, Luís Rodrigues, refere que "o primeiro trimestre de 2023 mostrou uma continuidade do crescimento da procura, fazendo com que a TAP transportasse, pela primeira vez num trimestre pós-crise, mais passageiros do que em 2019"."A TAP apresentou neste trimestre, um forte desempenho operacional e financeiro, apesar do aumento dos custos e dos desafios operacionais. Enfrentar esses desafios às portas do Verão é o caminho no qual temos de nos concentrar. Caminho esse, que não se pode realizar sem o esforço e dedicação de todos os nossos colaboradores", conclui, na mensagem que consta do comunicado.Notícia atualizada às 20:57