Em declarações à Lusa, fonte oficial da TAP esclareceu que não se trata de despedir 100 pessoas, mas sim de não fazer novas contratações, ao abrigo do plano de contingência apresentado em 05 de março, visto que, quando um contrato a prazo termina, renová-lo é uma nova contratação.



A transportadora realçou ainda que, quando precisar novamente de mais funcionários e tiver condições para reforçar a equipa, estas 100 pessoas serão as primeiras a ser chamadas.



Programa de licenças sem vencimento com 300 adesões

O programa de licenças sem vencimento que a TAP lançou para fazer face ao impacto do surto de Covid-19 na sua atividade registou, até hoje, 300 adesões, revelou a mesma fonte.



A transportadora indicou também que vai alargar o prazo dessas licenças para seis meses, sendo que até agora era de três meses.



No dia 6 de março a TAP abriu um programa de licenças sem vencimento a todos os trabalhadores do negócio da aviação, por um período mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias, que abrangia os meses de abril, maio e junho.



Segundo um comunicado enviado pelos recursos humanos aos trabalhadores, a que a Lusa teve então acesso, o programa voluntário e temporário de licenças sem vencimento tem como objetivo "dimensionar a força de trabalho à atividade operacional atual", que teve uma queda acentuada devido à propagação do novo coronavírus.



Os interessados em aderir ao programa, que abrange pilotos e tripulantes de cabine, devem inscrever-se, indicando o período pretendido, durante o qual os trabalhadores "mantêm o direito de facilidades de passagem, bem como o seguro de saúde", lê-se no documento.



"Todos os pedidos serão objeto de análise e decisão da comissão executiva", alertaram os recursos humanos da TAP, realçando que "o pedido [de licença sem vencimento] não implica a aceitação automática do mesmo".



A TAP admitia ainda que podiam ser equacionadas "prorrogações das licenças sem vencimento" além do período previsto, "se tal se verificar oportuno e necessário".



A comissão executiva da TAP anunciou a implementação de medidas para reduzir e controlar custos, incluindo a suspensão ou adiamento de investimentos e de contratações e a "implementação de programas de licenças sem vencimento temporárias", segundo uma nota enviada aos trabalhadores.



"Vamos implementar um conjunto de iniciativas que visam controlar e reduzir custos como suspensão ou adiamento de investimentos não críticos, corte de despesas acessórias, renegociação de contratos e prazos de pagamento, antecipação de crédito junto de fornecedores, suspensão de contratações de novos trabalhadores, bem como a implementação de programas de licença sem vencimento temporárias", referiu a comissão executiva liderada por Antonoaldo Neves.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.



Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.











