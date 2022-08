TAP perde quota em Lisboa e Porto este ano

No primeiro trimestre deste ano, a companhia aérea nacional tinha uma quota de mercado de 45% no aeroporto de Lisboa e de 10% no do Porto, quando um ano antes respondia por 51% e 15%, respetivamente.

TAP perde quota em Lisboa e Porto este ano









