TAP recebe na próxima semana mais 530 milhões de euros, confirma ministro das Finanças

O ministro das Finanças confirma que a TAP vai receber já na próxima semana uma nova fatia de apoio estatal de cerca de 530 milhões de euros, depois de ter recebido luz verde da Comissão Europeia para o plano de reestruturação.

"Vamos na próxima semana injetar mais cerca de 530 milhões de euros na TAP", indicou João Leão quando questionado sobre o montante reservado para a companhia aérea ainda a transferir este ano, confirmando uma notícia avançada esta quarta-feira pelo jornal digital Eco, somando-se aos 462 milhões de euros que já tinham entrado este ano a título de compensação.





Esta injeção é uma das justificações para que o défice no quarto trimestre não seja mais favorável do que o previsto pelo Governo. "Estes 530 milhões de euros também ajudam a justificar porque no quarto trimestre o desempenho das contas públicas vai ser diferente do terceiro trimestre", afirmou João Leão, garantindo, no entanto, que mesmo assim, "permite assegurar, nas nossas contas, que no final do ano vamos atingir os 4,3% e cumprir a meta definida", frisou.

A Comissão Europeia aprovou esta semana o plano de reestruturação da TAP, autorizando o Governo a injetar mais capital na companhia aérea, que já recebeu 1,2 mil milhões de euros do Estado. Com esta luz verde fica também assegurado que a TAP não terá de fazer mais despedimentos, cortar salários ou devolver aviões.





O valor aprovado pela Comissão Europeia totaliza 2,55 mil milhões para a reestruturação e regresso à viabilidade da empresa, bem como 107,1 milhões para compensar a companhia pelos danos causados pela pandemia entre o início de julho e o final de dezembro de 2020, segundo anunciou esta terça-feira, em comunicado, fonte oficial de Bruxelas.





Este montante inclui também já o empréstimo de 1,2 mil milhões que a TAP recebeu e que será convertido em capital, bem como 462 milhões de euros de outra compensação pelo impacto da covid-19 referente ao primeiro semestre do ano.