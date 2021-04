Tráfego nos aeroportos cai em 2021 para metade do que era no final de 2020

A Vinci Airports salienta que “a decisão de Portugal de avançar com um novo confinamento a 15 de janeiro determinou medidas estritas para os passageiros que entram no país (em alguns casos, incluindo o autoisolamento obrigatório) e proibições de voos do Reino Unido e do Brasil”. Uma situação que fez diminuir o tráfego nos aeroportos de Lisboa e Porto gradualmente.

