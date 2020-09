Tráfego nos aeroportos recupera em julho mas regista quebra homóloga de 80%

Ao longo do mês passado mês de julho, passaram pelos aeroportos nacionais 1,3 milhões de passageiros, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Este valor comporta uma descida de 79,5% relativamente aos movimentos de passageiros observados em julho do ano passado, contudo garante uma recuperação face à quebra homóloga de 94,6% que havia sido registada no último mês de junho.



Depois de março (-53,5%), mês em que a pandemia levou à restrição e cancelamento de voos mas com um impacto apenas parcial, esta quebra ligeiramente inferior a 80% verificada em julho consiste no menor decréscimo homólogo do tráfego nos aeroportos nacionais.



Em abril (-99,4%), maio (98,5%) e junho (94,6%) registaram sempre quedas superiores a 90%, embora se venha verificando neste período uma tendência de recuperação agora consolidada em julho.



O relatório publicado esta quinta-feira pelo INE mostra ainda que, em julho, o movimento de carga e correio ascendeu a 9,6 mil toneladas, número que representa uma redução homóloga de 47,8%. Em junho, a variação face a igual período do ano passado tinha sido de -54,1%.



Já relativamente às aeronaves a aterrarem em voos comerciais nos aeroportos portugueses, o número fixou-se em 9 mil, menos 61,8% do que em julho de 2019.