Tripulantes de cabina da TAP em greve dias 8 e 9 de dezembro

Os tripulantes de cabina da TAP vão estar em greve nos dias 8 e 9 de dezembro, num dia feriado e numa sexta-feira, pouco antes do período do Natal.O Negócios sabe que a proposta de pré-aviso de greve do Sindicato Nacional do Pessoal da Aviação Civil (SNPVAC) foi aprovada por larga maioria dos tripulantes que marcaram presença na assembleia geral extraordinária que decorreu esta quinta-feira. A moção aprovada justifica a greve "por incumprimento e desrespeito das condições de trabalho dos tripulantes de cabina da TAP".Esta será a primeira greve do sindicato presidido por Ricardo Penarróias desde que a administração de Christine Ourmières-Widener tomou posse.O protesto é marcado numa altura em sobe a tensão entre os tripulantes de cabina e a TAP. Na semana passada o SNPVAC recebeu uma proposta para um novo Acordo de Empresa que consideram ser "inenarrável".O sindicato defende o fim de 25% dos cortes salariais que entraram em vigor com o Acordo Temporário de Emergência, mas em entrevista ao Negócios, a CEO da TAP já fez saber que não há margem para aliviar os cortes sem um novo acordo assinado.Além disso, ao Negócios, Christine Ourmières-Widener teceu críticas aos cerca de 300 tripulantes de cabina que estão de licença por assistência à família nos dias de Natal, alegando que vai perturbar a operação durante esses dias.