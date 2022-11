Aeroportos da ANA passam em outubro pela primeira vez níveis pré-pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os passageiros transportados de e para os aeroportos portugueses ultrapassaram pela primeira vez em outubro os níveis pré-pandemia. No mês passado, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela Vinci Airports, dona da ANA, os aeroportos nacionais registaram um crescimento de 3,8%, comparativamente com o mesmo mês de 2019.





...